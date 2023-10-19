Адвокати повинні мати електронні кабінети в ЄСІТС: як зареєструватися

Покрокова інструкція для адвоката, як зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС.

Джерело фото: unba.org.ua

З 18 жовтня введено в дію Закон згідно з яким адвокати зобов’язані мати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами. про це нагадали в Національній асоціації адвокатів України.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням ЄСІТС.

Електронний кабінет ЄСІТС - це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі), за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів ЄСІТС.

Нагадаємо, ми розповідали, що уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді.

У НААУ опублікували покрокову відеоінструкцію, яка допоможе зареєструвати електронний кабінет у ЄСІТС:

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