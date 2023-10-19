Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Вища рада правосуддя обрала секретарів своїх дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

Вища рада правосуддя вирішила знайти фахівця, який буде опікуватися проблемами ЄСІТС та цифровізації судів.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

  1. В Україні

Адвокати повинні мати електронні кабінети в ЄСІТС: як зареєструватися

15:24, 19 жовтня 2023
Покрокова інструкція для адвоката, як зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС.
Адвокати повинні мати електронні кабінети в ЄСІТС: як зареєструватися
Джерело фото: unba.org.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З 18 жовтня введено в дію Закон згідно з яким адвокати зобов’язані мати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами. про це нагадали в Національній асоціації адвокатів України.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням ЄСІТС.

Електронний кабінет ЄСІТС - це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі), за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів ЄСІТС.

Нагадаємо, ми розповідали, що уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді.

У НААУ опублікували покрокову відеоінструкцію, яка допоможе зареєструвати електронний кабінет у ЄСІТС:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді