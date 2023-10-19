Адвокаты должны иметь электронные кабинеты в ЕСИТС: как зарегистрироваться

Пошаговая инструкция для адвоката, как зарегистрировать электронный кабинет в ЕСИТС.

Источник фото: unba.org.ua

С 18 октября введен в действие Закон, согласно которому адвокаты обязаны иметь свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), которая обеспечивает обмен документами. Об этом напомнили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система обеспечивает обмен документами (отправка и получение документов) в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Суд направляет судебные решения и другие процессуальные документы участникам судебного процесса в их электронные кабинеты, совершает другие процессуальные действия в электронной форме с применением ЕСИТС.

Электронный кабинет ЕСИТС - это персональный кабинет (веб-сервис или другой пользовательский интерфейс) в подсистеме (модуле), с помощью которого лицу, прошедшему электронную идентификацию, предоставляется доступ к информации и сервисам ЕСИТС.

Напомним, мы рассказывали, что введены в действие нормы об обязательной регистрации в Электронном суде.

В НААУ опубликовали пошаговую видеоинструкцию, которая поможет зарегистрировать электронный кабинет в ЕСИТС:

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