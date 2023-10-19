Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

В отставку уволили судей из Полтавщины, Тернополя и Ровно.

В четверг, 19 октября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Гальченко Оксану Александровну – от должности судьи Полтавского районного суда Полтавской области;

Дыкун Светлану Ильинична – с должности судьи Тернопольского апелляционного суда;

Долю Владимира Анатольевича – с должности судьи Ровенского городского суда Ровенской области.

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Сушковой Людмилы Ивановны об увольнении с должности судьи Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области в отставку.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета судей Украины уволилась в отставку.

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