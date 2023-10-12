Секретарь Совета судей Украины уволилась в отставку

Елена Журавская завершила карьеру судьи.

Высший совет правосудия 12 октября 2023 года удовлетворил заявление судьи Деснянского районного суда города Киева Елены Журавской об отставке.

С заявлением об отставке Елена Журавская обратилась в Совет правосудия 22 сентября.

На должность судьи Деснянского районного суда Киева Елена Журавская была назначена в 2008 году.

Стаж работы в должности судьи у Елены Журавской составляет 15 лет и почти 6 месяцев. Также, в стаж, необходимый для отставки, засчитан стаж работы на должностях в прокуратуре.

Таким образом, общий стаж, дающий Елене Журавской право на отставку, составляет почти 25,5 лет.

Отметим, что Елена Журавская хорошо известна в судейских коллективах и в юридическом сообществе в целом, поскольку неоднократно избиралась членом Совета судей Украины. Также она неоднократно избиралась секретарем Совета судей Украины. На многих съездах судей Елена Журавская исполняла обязанности секретаря съезда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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