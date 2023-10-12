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  1. В Украине

«Наводила» российские «Смерчи» на Краматорск: задержали корректировку фсб

21:22, 12 октября 2023
Женщина собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорском районе.
«Наводила» российские «Смерчи» на Краматорск: задержали корректировку фсб
Фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила еще одного информатора фсб рф, которая корректировала ракетные атаки врага на прифронтовые территории Донецкой области. 

Сообщается, что для «наводки» российских средств поражения она собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорском районе.

Женщина пыталась выявить локацию средств радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВСУ.

Как сообщается, она выходила на места враждебных прилетов по социальной и жилищной инфраструктуре города, чтобы скрыто зафиксировать их последствия и подготовить соответствующий отчет для оккупантов.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки новых и повторных ударов по Краматорску, в том числе с применением реактивных систем залпового огня типа «Смерч».

Злоумышленницу задержали по месту ее жительства. Корректировщицей оказалась местная жительница, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через ее брата – боевика оккупационных группировок рф на востоке Украины.

Именно ему она передавала по мессенджеру разведданные в виде текстовых и голосовых сообщений и медиафайлов украинских объектов.

Во время обыска у нее был обнаружен ноутбук и мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований).

Сейчас она под стражей, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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