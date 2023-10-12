«Наводила» російські «Смерчі» на Краматорськ: затримали коригувальницю фсб

Жіінка збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в районі Краматорська.

Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одну інформаторку фсб рф, яка коригувала ракетні атаки ворога на прифронтові території Донеччини.

Повідомляється, що для «наведення» російських засобів ураження вона збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в районі Краматорська.

Жінка намагалась виявити локації засобів радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Як повідомляється, вона виходила на місця ворожих «прильотів» по соціальній та житловій інфраструктурі міста, щоб приховано зафіксувати їхні наслідки та підготувати відповідний «звіт» для окупантів.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та здійснення повторних ударів по Краматорську, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню типу «Смерч».

Зловмисницю затримали за місцем її проживання. Коригувальницею виявилась місцева жителька, яку агресор дистанційно залучив до співпраці через її брата – бойовика окупаційних угруповань рф на сході України.

Саме йому вона передавала по месенджеру розвіддані у вигляді текстових і голосових повідомлень, а також медіафайлів українських об’єктів.

Під час обшуку у неї виявили ноутбук та мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора.

Жінці повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі вона під вартою, їй загрожує до 15 років тюрми.

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