Секретар Ради суддів України звільнилась у відставку

Олена Журавська завершила кар’єру судді.

Вища рада правосуддя 12 жовтня 2023 року задовольнила заяву судді Деснянського районного суду міста Києва Олени Журавської про відставку.

З заявою про відставку Олена Журавська звернулась до Ради правосуддя 22 вересня.

На посаду судді Деснянського районного суду міста Києва Олена Журавська була призначена у 2008 році.

Стаж роботи на посаді судді у Олени Журавської складає 15 років і майже 6 місяців. Також, до стажу, необхідного для відставки, зараховано й стаж роботи на посадах в прокуратурі.

Таким чином, загальний стаж, який дає Олені Журавської право на відставку, складає майже 25,5 років.

Зазначимо, що Олена Журавська є добре відомою в суддівських колективах та в юридичній спільноті в цілому, оскільки неодноразово обиралася членом Ради суддів України. Також вона неодноразово обиралася секретарем Ради суддів України. На багатьох з’їздах суддів Олена Журавська виконувала обов’язки секретаря з’їзду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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