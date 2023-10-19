Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

У відставку звільнили суддів з Полтавщини, Тернополю та Рівного.

У четвер, 19 жовтня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Гальченко Оксану Олександрівну – з посади судді Полтавського районного суду Полтавської області;

Дикун Світлану Іллівну – з посади судді Тернопільського апеляційного суду;

Долю Володимира Анатолійовича – з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Сушкової Людмили Іванівни про звільнення з посади судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області у відставку.

Раніше ми писали, що секретар Ради суддів України звільнилась у відставку.

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