3,5 млн збитків на ремонті дитячого табору «Зміна»: третій фігурант отримав підозру

Громадянина Білорусі – бенефіціара приватного підприємства підозрюють у присвоєнні бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час ремонту у дитячому таборі «Зміна».

Фото: Київська міська прокуратура

Подільська окружна прокуратура підозрює бенефіціара приватного підприємства у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час ремонту у дитячому таборі «Зміна». Як виявилось, він є громадянином Білорусі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідчі встановили, що між дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», який підпорядковується Департаменту культури, молоді та спорту КМДА, та приватним підприємством були укладені договори про капітальний ремонт корпусів за бюджетні кошти.



Як встановили прокурори, підозрюваний, будучи бенефіціарним власником вказаної підрядної фірми, отримав це замовлення через підконтрольного йому директора дитячого табору та у подальшому організував підписання актів виконаних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо вартості матеріалів та витрат.



Відповідно до висновку експертів необґрунтоване завищення вартості вказаних робіт та матеріалів становить понад 3,5 млн грн.



Раніше у вказаному провадженні прокуратура повідомила про підозру директору дитячого закладу та керівнику підрядної організації.



Досудове розслідування триває.

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