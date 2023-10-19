Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Вища рада правосуддя обрала секретарів своїх дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

Вища рада правосуддя вирішила знайти фахівця, який буде опікуватися проблемами ЄСІТС та цифровізації судів.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

  1. В Україні

3,5 млн збитків на ремонті дитячого табору «Зміна»: третій фігурант отримав підозру

15:06, 19 жовтня 2023
Громадянина Білорусі – бенефіціара приватного підприємства підозрюють у присвоєнні бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час ремонту у дитячому таборі «Зміна».
3,5 млн збитків на ремонті дитячого табору «Зміна»: третій фігурант отримав підозру
Фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Подільська окружна прокуратура підозрює бенефіціара приватного підприємства у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час ремонту у дитячому таборі «Зміна». Як виявилось, він є громадянином Білорусі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Слідчі встановили, що між дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», який підпорядковується Департаменту культури, молоді та спорту КМДА, та приватним підприємством були укладені договори про капітальний ремонт корпусів за бюджетні кошти.
 
Як встановили прокурори, підозрюваний, будучи бенефіціарним власником вказаної підрядної фірми, отримав це замовлення через підконтрольного йому директора дитячого табору та у подальшому організував підписання актів виконаних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо вартості матеріалів та витрат.
 
Відповідно до висновку експертів необґрунтоване завищення вартості вказаних робіт та матеріалів становить понад 3,5 млн грн.
 
Раніше у вказаному провадженні прокуратура повідомила про підозру директору дитячого закладу та керівнику підрядної організації.
 
Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді