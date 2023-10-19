Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Давид Арахамія анонсував закон про лобіювання, за яким організації повинні будуть подати дані про своїх донорів

Громадські організації будуть розповідати НАЗК про своїх донорів та суми грантів, - Давид Арахамія анонсував закон про лобіювання.

Віце-прем’єр Ольга Стефанішина про закон щодо статусу PEP: ми ще не стали країною з рівнем верховенства права, який дозволив би переконати FATF змінити правила

Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина відреагувала на фейсбук-резонанс із прийняттям закону про довічний статус політично значущих осіб для топ-посадовців.

Вакантні посади в штаті держустанов та в апаратах судів необхідно скоротити – Мінфін

В Уряді та Міністерстві фінансів наполягають на фінансуванні лише працюючих службовців.

Велика Палата Верховного Суду виснувала щодо права громадян на відшкодування після реквізиції і мобілізації їх нерухомості державою

Будинок, який придбала пенсіонерка, використали під опорний пункт, вона звернулася до суду за відшкодуванням, - Велика Палата Верховного Суду вказала, що використання військовослужбовцями ЗСУ майна позивачки – це виконання позивачкою як громадянкою України конституційних обов`язків, і не може бути діянням, яким їй завдана моральна шкода.

Патрульний поліцейський працював вночі водієм таксі, але попався, коли підвозив дівчат

Суд не оцінив підробіток поліцейського під час дії комендантської години та використання ним посвідчення водія іншої особи.

  1. В Україні

У Києві сталася пожежа у художній школі, фото

11:41, 19 жовтня 2023
Загоряння сталося в одному із кабінетів на другому поверсі школи.
У Києві сталася пожежа у художній школі, фото
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 19 жовтня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа у художній школі.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, горіло приміщення на вул. Жимбала Жабаєва, 4.

«Загоряння сталося в одному із кабінетів на другому поверсі. О 09:54 пожежу було ліквідовано. До прибуття підрозділів адміністрацією об’єкту виведено 150 дітей та викладачів на безпечну відстань», - сказано у повідомленні.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше мисали, що на Закарпатті сталася пожежа на території одного з санаторіїв.

Крім того, у місті Українка Київської області сталася пожежа на виробничо-складському приміщенні. 

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді