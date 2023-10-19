У Києві сталася пожежа у художній школі, фото

Загоряння сталося в одному із кабінетів на другому поверсі школи.

У четвер, 19 жовтня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа у художній школі.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, горіло приміщення на вул. Жимбала Жабаєва, 4.

«Загоряння сталося в одному із кабінетів на другому поверсі. О 09:54 пожежу було ліквідовано. До прибуття підрозділів адміністрацією об’єкту виведено 150 дітей та викладачів на безпечну відстань», - сказано у повідомленні.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше мисали, що на Закарпатті сталася пожежа на території одного з санаторіїв.

Крім того, у місті Українка Київської області сталася пожежа на виробничо-складському приміщенні.

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