В Киеве произошел пожар в художественной школе, фото

Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже школы.

В четверг, 19 октября, в Шевченковском районе столицы произошел пожар в художественной школе.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, горело помещение по ул. Жимбала Жабаева, 4.

«Воспламенение произошло в одном из кабинетов на втором этаже. В 09:54 пожар был ликвидирован. До прибытия подразделений администрацией объекта выведено 150 детей и преподавателей на безопасное расстояние», - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье произошел пожар на территории одного из санаториев.

Кроме того, в городе Украинка в Киевской области произошел пожар на производственно-складском помещении.

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