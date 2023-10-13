В Киевской области произошел масштабный пожар на складах: фото и видео

Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

В ночь на 13 октября в городе Украинка в Киевской области произошел пожар на производственно-складском помещении. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

«В 01:30 пожарные остановили распространение огня, еще через час ликвидировали пожар», - говорится в заявлении спасателей.

В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.

В ГСЧС отметили, что причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье произошел пожар на территории одного из санаториев.

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