Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Действовал «под прикрытием»: в Одессе задержан российский информатор, который шпионил за ВСУ

11:19, 13 октября 2023
Одессит устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации, объезжал территорию города, пытаясь выявить ключевые укрепрайоны и другие места базирования ВСУ.
Действовал «под прикрытием»: в Одессе задержан российский информатор, который шпионил за ВСУ
Фото: СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Одессе разоблачили еще одного вражеского агента, действовавшего по заданию главного управления генштаба вс рф (известного как гру), информирует Служба безопасности Украины.

Как сообщается, что для маскировки разведывательно-подрывной деятельности мужчина устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.

Он объезжал территорию города, где пытался выявить ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ.

Также врага интересовали возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта.

По данным СБУ, вражеским приспешником оказался местный житель, который еще в 2014 году по указанию спецслужб россии проводил активную деятельность в пророссийских организациях. Но тогда, после провала кремлевского проекта «русской весны» в Одесской области, кураторы перевели своего приспешника в «режим ожидания».

Следствие установило, что после 24 февраля 2022 года на фигуранта дистанционно вышел резидент агентурной сети гру с территории россии и «активировал» своего информатора для сбора разведывательных сведений в областном центре.

Для коммуникации с оккупантами одессит использовал заранее отработанные каналы связи через мессенджеры.

Во время обыска у него изъято оружие с боеприпасами и мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом. 

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Верховного Суду України
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду