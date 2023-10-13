Действовал «под прикрытием»: в Одессе задержан российский информатор, который шпионил за ВСУ

Одессит устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации, объезжал территорию города, пытаясь выявить ключевые укрепрайоны и другие места базирования ВСУ.

Фото: СБУ

В Одессе разоблачили еще одного вражеского агента, действовавшего по заданию главного управления генштаба вс рф (известного как гру), информирует Служба безопасности Украины.

Как сообщается, что для маскировки разведывательно-подрывной деятельности мужчина устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.

Он объезжал территорию города, где пытался выявить ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ.

Также врага интересовали возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта.

По данным СБУ, вражеским приспешником оказался местный житель, который еще в 2014 году по указанию спецслужб россии проводил активную деятельность в пророссийских организациях. Но тогда, после провала кремлевского проекта «русской весны» в Одесской области, кураторы перевели своего приспешника в «режим ожидания».

Следствие установило, что после 24 февраля 2022 года на фигуранта дистанционно вышел резидент агентурной сети гру с территории россии и «активировал» своего информатора для сбора разведывательных сведений в областном центре.

Для коммуникации с оккупантами одессит использовал заранее отработанные каналы связи через мессенджеры.

Во время обыска у него изъято оружие с боеприпасами и мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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