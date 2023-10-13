ВСП присоединился к порталу обличителей коррупции

Ответы на ключевые вопросы относительно правового статуса обличителя доступны на портале НАПК.

Начиная с 6 сентября 2023 года, Высший совет правосудия присоединился к Единому порталу сообщений обличителей, что дает возможность каждому гражданину заявить о проявлениях коррупции, и это можно делать анонимно. Портал работает круглосуточно, позволяя гражданам активно участвовать в усилиях по противодействию коррупции.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отмечает, что разоблачение - один из самых эффективных инструментов борьбы с коррупцией.

Украина формирует лучший опыт из демократических стран с вековой правовой культурой, пытаясь сблизиться с ними в аспекте выявления и предотвращения коррупции. Упрощенный доступ к порталу обличителей делает эту инициативу еще более доступной для граждан и предоставляет им возможность участвовать в создании честного и прозрачного общества.

На веб-сайте НАПК доступны ответы на ключевые вопросы относительно правового статуса обличителя и его прав и обязанностей.

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