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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине
  2. / Суд инфо

ВСП присоединился к порталу обличителей коррупции

11:00, 13 октября 2023
Ответы на ключевые вопросы относительно правового статуса обличителя доступны на портале НАПК.
ВСП присоединился к порталу обличителей коррупции
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Начиная с 6 сентября 2023 года, Высший совет правосудия присоединился к Единому порталу сообщений обличителей, что дает возможность каждому гражданину заявить о проявлениях коррупции, и это можно делать анонимно. Портал работает круглосуточно, позволяя гражданам активно участвовать в усилиях по противодействию коррупции.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отмечает, что разоблачение - один из самых эффективных инструментов борьбы с коррупцией.

Украина формирует лучший опыт из демократических стран с вековой правовой культурой, пытаясь сблизиться с ними в аспекте выявления и предотвращения коррупции. Упрощенный доступ к порталу обличителей делает эту инициативу еще более доступной для граждан и предоставляет им возможность участвовать в создании честного и прозрачного общества.

На веб-сайте НАПК доступны ответы на ключевые вопросы относительно правового статуса обличителя и его прав и обязанностей.

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