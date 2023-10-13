ВРП приєдналася до порталу викривачів корупції

Відповіді на ключові питання щодо правового статусу викривача доступні на порталі НАЗК.

Починаючи з 6 вересня 2023 року, Вища рада правосуддя приєдналася до Єдиного порталу повідомлень викривачів, що надає можливість кожному громадянинові заявити про прояви корупції, і це можна робити анонімно. Портал працює цілодобово, дозволяючи громадянам брати активну участь у зусиллях з протидії корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що викривання – один з найефективніших інструментів боротьби з корупцією.

Україна формує кращий досвід з демократичних країн з віковою правовою культурою, намагаючись зблизитися з ними в аспекті виявлення та запобігання корупції. Спрощений доступ до порталу викривачів робить цю ініціативу ще більш доступною для громадян та надає їм можливість брати участь у створенні чесного та прозорого суспільства.

На веб-сайті НАЗК доступні відповіді на ключові питання щодо правового статусу викривача та його прав та обов'язків.

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