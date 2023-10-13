13 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

13 жовтня в Україні та світі святкують Міжнародний день простої мови.

У п’ятницю, 13 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

13 жовтня в Україні та світі святкують Міжнародний день простої мови. Він підкреслює, наскільки важливою є зрозуміла й чітка комунікація. Особливо важливо використовувати просту мову під час листування, щоб інформація була зрозумілою для всіх. Перше свято було організоване Шеріл Стівенс і Кейт Гаррісон Вайтсайд, які на початку 1990-х років ініціювали створення міжнародної мережі сурдоперекладачів.

Також 13 жовтня Міжнародний день невдах. День створений для того, щоб подумати про всі свої невдачі, поділитися ними з іншими та, найголовніше, навчитися на них. Створили його за ініціативи університету Аалто в Фінляндії 2010 року. Головна мета свята – навчити людей дивитися на свої невдачі, як на життєві уроки, які потрібні для просування вперед.

А ще 13 жовтня Всесвітній день боротьби з тромбозом. Тромбозом називають патологічне згортання крові в судинах. Через тромби неможливе нормальне протікання крові артеріями та венами. Це може призвести до важких наслідків – від сильного болю до смерті. Тому так важливо звернути увагу на тромбоз, щоб заохотити людей не займатися самолікуванням, а йти до лікаря.

13 жовтня святкують Міжнародний день ветеринатної медсестри. Щорічно припадає на другу п'ятницю жовтня. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб віддячити ветеринарним медсестрам за їхню роботу. Свято створили за ініціативи Ради ветеринарних медсестер Австралії, яка запропонувала проводити спеціальні заходи для вшанування роботи працівниць ветклінік.

Також 13 жовтня Міжнародний день костюма. Свято було вигадане для людей із хорошим почуттям гумору, а також для тих, хто завжди любить мати вигляд наче щойно від кравця. Вперше Міжнародний день костюма відсвяткували в американському комедійному серіалі «Як я зустрів вашу маму», який виходив на телеканалі CBS від 2005 до 2014 року. Один із головних героїв, Барні Стінсон (актор Ніл Патрік Гарріс), обожнював гарно одягатися. Він завжди мав елегантний вигляд, носив лише костюми і часто казав свою крилату фразу «Приодягнися!».

А ще 13 жовтня День без бюстгальтера. Свято було створене ще 2011 року, але ідея його святкування з'явилася набагато раніше (в 1960-1970 роках), тоді жінки-активістки переконували всіх не носити цей аксесуар, який, на їхню думку, пригнічував гідність жінки. Походження у свята незрозуміле. Існує версія, що його запропонувала створити анонімна користувачка мережі Facebook.

13 жовтня Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. Його заснувала Генеральна асамблея ООН 22 грудня 1989 року з метою показати суспільству, що треба робити, щоб знизити небезпеку стихійного лиха. Стихійним лихом називають небезпечне явище, яке має природний характер і шкодить людям.

Також 13 жовтня святкують Всесвітній день яйця. Проводиться щороку у другу п'ятницю жовтня. Свято створили за ініціативи Міжнародної яєчної комісії 1996 року під час проведення Віденської конференції. Ця подія присвячена вшануванню багатого на різноманітні поживні речовини продукту. Яйця часто називають «суперфудом», адже вони багаті на білок і є популярним варіантом смачного сніданку.

Яке сьогодні церковне свято

13 жовтня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Коропа, Папіли, Агафодора та Агафоніки. Всі вони постраждали за свою віру в Христа у III столітті, коли правителем був Декій. Короп був єпископом, а Папіла – дияконом. Агафоніка була сестрою Папіли, а Агафодор рабом, який працював на Папіла та Коропа. Коли імператор дізнався, що вони не поклоняються ідолам, то одразу покликав до себе і почав змушувати зректися віри. Однак диякон з єпископом відмовилися.

Календар важливих подій за 13 жовтня:

1307 рік – за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно заарештували всіх французьких тамплієрів;

1582 рік – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінюють на григоріанський (новий стиль);

1675 рік – нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1792 рік – у Вашингтоні розпочали будівництво Білого дому;

1860 рік – у США зробили першу фотографію з повітряної кулі;

1871 рік – у Києві відкривається Колегія Павла Ґалаґана;

1875 рік – відкривають Чернівецький університет;

1884 рік – Гринвіч затверджується як місце проходження нульового меридіана;

1894 рік – у Пенсильванії засновують Український народний союз;

1927 рік – за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1943 рік – Королівство Італія оголошує війну Третьому Рейху;

1948 рік – завершується будівництво газопроводу Дашава-Київ;

1987 рік – у Перській затоці американський флот вперше у світі використовує дельфінів у військових цілях;

1992 рік – на посаді прем'єр-міністра України затверджують Леоніда Кучму;

1996 рік – у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;

1998 рік – НАТО пред'являє Союзній республіці Югославія ультиматум із вимогою вивести війська з Косова.

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