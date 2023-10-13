13 октября: какой сегодня праздник и главные события

13 октября в Украине и мире празднуют Международный день простого языка.

В пятницу, 13 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

13 октября в Украине и мире празднуют Международный день простого языка. Он подчеркивает, насколько важна понятная и четкая коммуникация. Особенно важно использовать простой язык во время переписки, чтобы информация была понятна всем. Первый праздник был организован Шерил Стивенс и Кейт Гаррисон Уайтсайд, которые в начале 1990-х инициировали создание международной сети сурдопереводчиков.

Также 13 октября Международный день неудачников. День создан для того, чтобы подумать о своих неудачах, поделиться ими с другими и, самое главное, научиться на них. Создали его по инициативе университета Аалто в Финляндии в 2010 году. Главная цель праздника – научить людей смотреть на свои неудачи, как на жизненные уроки, необходимые для продвижения вперед.

А еще 13 октября Всемирный день борьбы с тромбозом. Тромбозом называют патологическую свертываемость крови в сосудах. Из-за тромбов невозможно нормальное течение крови по артериям и венам. Это может привести к тяжелым последствиям от сильных болей до смерти. Поэтому так важно обратить внимание на тромбоз, чтобы призвать людей не заниматься самолечением, а идти к врачу.

13 октября празднуют Международный день ветеринарной медсестры. Ежегодно приходится на вторую пятницу октября. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы отблагодарить ветеринарных медсестер за их работу. Праздник был создан по инициативе Совета ветеринарных медсестер Австралии, который предложил проводить специальные мероприятия для празднования работы работниц ветклиник.

Также 13 октября Международный день костюма. Праздник был придуман для людей с хорошим чувством юмора, а также для тех, кто всегда любит выглядеть только что вышедшим от портного. Впервые Международный день костюма отпраздновали в американском комедийном сериале «Как я встречал вашу маму», выходившем на телеканале CBS с 2005 по 2014 год. Один из главных героев, Барни Стинсон (актер Нил Патрик Гаррис), обожал красиво одеваться. Он всегда выглядел элегантно, носил только костюмы и часто говорил свою крылатую фразу «Оденься!».

А еще 13 октября День без бюстгальтера. Праздник был создан еще в 2011 году, но идея его празднования появилась гораздо раньше (в 1960-1970 годах), тогда женщины-активистки убеждали всех не носить этот аксессуар, который, по их мнению, угнетал достоинство женщины. Происхождение праздника неясно. Существует версия, что его предложила создать анонимная пользовательница сети Facebook.

13 октября Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий. День учредила Генеральная ассамблея ООН 22 декабря 1989 года с целью показать обществу, что нужно делать, чтобы снизить опасность стихийного бедствия. Стихийным бедствием называют опасное явление, которое носит естественный характер и вредит людям.

Также 13 октября празднуют Всемирный день яйца. Проводится ежегодно во вторую пятницу октября. Праздник был создан по инициативе Международной яичной комиссии 1996 года во время проведения Венской конференции. Это событие посвящено почтению богатого разнообразными питательными веществами продукта. Яйца часто называют «суперфудом», ведь они богаты белоком и являются популярным вариантом вкусного завтрака.

Какой сегодня церковный праздник

13 октября в церковном календаре – день памяти мучеников Карпа, Папиллы, Агафодора и Агафоники. Все они пострадали за свою веру во Христа в III веке, когда правителем был Декий. Карп был епископом, а Папилла – диаконом. Агафоника была сестрой Папиллы, а Агафодор – рабом, работавшим на Папиллу и Карпа. Когда император узнал, что они не поклоняются идолам, то сразу позвал к себе и стал заставлять отречься от веры. Однако диакон с епископом отказались.

Календарь важных событий за 13 октября:

1307 год – по приказу короля Филиппа IV Красивого одновременно арестовали всех французских тамплиеров;

1582 год – в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) заменяют григорианский (новый стиль);

1675 год – нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;

1792 год – в Вашингтоне приступили к строительству Белого дома;

1860 год – в США сделали первую фотографию из воздушного шара;

1871 год – в Киеве открывается Коллегия Павла Галагана;

1875 год – открывают Черновицкий университет;

1884 год – Гринвич утверждается как место прохождения нулевого меридиана;

1894 год – в Пенсильвании учреждают Украинский народный союз;

1927 год – по инициативе Международной организации труда учреждают Международную ассоциацию социального обеспечения;

1943 год – Королевство Италия объявляет войну Третьему Рейху;

1948 год – завершается строительство газопровода Дашава-Киев;

1987 год – в Персидском заливе американский флот впервые в мире использует дельфинов в военных целях;

1992 год – в должности премьер-министра Украины утверждают Леонида Кучму;

1996 год – в Крыму создают Южноукраинский экономический союз;

1998 год – НАТО предъявляет Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.

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