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Завладение школьными средствами: экс-начальнику управления образования Подольской РГА сообщено третье подозрение

11:56, 13 октября 2023
Должностному лицу управления образования Подольской РГА предъявлено третье подозрение, на этот раз за невнесение в бюджет средств предоставления услуг по школьному питанию.
Завладение школьными средствами: экс-начальнику управления образования Подольской РГА сообщено третье подозрение
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Подольская окружная прокуратура города Киева объявила о подозрении начальнику управления образования Подольского района города Киева по факту служебной халатности в соответствии со статьей 367 Уголовного кодекса Украины. Это уже третье его подозрение, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что с 2018 по 2022 годы районное управление образования заключало договоры о предоставлении услуг по горячему питанию для учащихся общеобразовательных школ с одной из компаний в городе Киеве. Согласно условиям договоров, предприятие должно было платить управлению образования средства за пользование оборудованием, расположенным в столовых учебных заведений, известные как амортизационные возмещения.

Однако, несмотря на законные требования и условия соглашений, компания не перечисляла возмещение, и начальник управления образования не предпринимал никаких мер для взыскания этих средств. Это привело к тому, что управление образования Подольской РГА не получило около 200 тысяч гривен.

По требованию прокурора подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования.

Стоит заметить, что этот чиновник также является обвиняемым по делу о завладении 2,5 миллионами гривен бюджетных средств во время ремонта школьных учреждений Подольского района в соответствии с частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Судебный процесс по этому делу продолжается.

Кроме этого, указанный чиновник является подозреваемым по делу о растрате 400 тысяч гривен бюджетных средств при закупке генераторов для подземных хранилищ школьных учреждений Подольского района в соответствии с частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Следствие по этому делу также продолжается.

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