Заволодіння шкільними коштами: ексначальнику управління освіти Подільської РДА повідомлено третю підозру

Посадовцю управління освіти Подільської РДА пред'явлено третю підозру, цього разу за невнесення до бюджету коштів надання послуг з шкільного харчування.

Подільська окружна прокуратура міста Києва оголосила про підозру начальнику управління освіти Подільського району міста Києва за фактом службової недбалості відповідно до статті 367 Кримінального кодексу України. Це вже третя його підозра, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що з 2018 по 2022 роки районне управління освіти укладало договори про надання послуг з гарячого харчування для учнів загальноосвітніх шкіл з однією з компаній у місті Києві. Згідно з умовами договорів, підприємство повинно було сплачувати управлінню освіти кошти за користування обладнанням, розташованим у їдальнях навчальних закладів, відомі як амортизаційні відшкодування.

Проте, незважаючи на законні вимоги та умови угод, компанія не перераховувала відшкодування, і начальник управління освіти не здійснював жодних заходів для стягнення цих коштів. Це призвело до того, що управління освіти Подільської РДА не отримало близько 200 тисяч гривень.

На вимогу прокурора підозрюваного відсторонено від виконання службових обов'язків на час розслідування.

Варто зауважити, що цей посадовець також є обвинуваченим в справі про заволодіння 2,5 мільйонами гривень бюджетних коштів під час ремонту шкільних закладів Подільського району відповідно до частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Судовий процес у цій справі триває.

Крім цього, вказаний посадовець є підозрюваним в справі про розтрату 400 тисяч гривень бюджетних коштів під час закупівлі генераторів для підземних сховищ шкільних закладів Подільського району відповідно до частини 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Слідство у цій справі також продовжується.

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