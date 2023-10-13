Лідер перегонів за посаду спікера Палати представників США Стів Скаліз зняв свою кандидатуру

Йому не вистачило 217 голосів, необхідних для обрання.

Лідер більшості в Палаті представників республіканець Стів Скаліз оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів на посаду спікера Палати, повідомляє Bloomberg.

Відомо, що Скалізу, якого за день до цього його однопартійці обрали новим кандидатом на посаду спікера Палати представників, не вистачило 217 голосів, необхідних для обрання, оскільки кілька його однопартійців-республіканців заявили, що не підтримають його кандидатуру.

"Я повідомив своїм колегам, що знімаю свою кандидатуру на посаду спікера", — заявив він.

Республіканці завершили зустріч у четвер ввечері, так і не дійшовши згоди щодо того, хто буде їхнім кандидатом. Вони зустрінуться знову о 16:00 за київським часом у п'ятницю.

Кілька республіканців раніше заявили, що підтримають суперника Скаліза Джима Джордана, який програв у середу під час внутрішньопартійного голосуванні.

Патрік Макгенрі, якого призначили тимчасовим спікером після усунення ексспікера Кевіна Маккарті, розглядається як можливий запасний кандидат принаймні на короткий термін, коли можна буде ухвалити бюджетні законопроєкти та міжнародну допомогу.

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