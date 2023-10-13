Лидер гонки за должность спикера Палаты представителей США Стив Скализ снял свою кандидатуру

Ему не хватило 217 голосов, необходимых для избрания.

Лидер большинства в Палате представителей республиканец Стив Скализ объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на должность спикера Палаты, сообщает Bloomberg.

Известно, что Скализу, которого за день до этого его однопартийцы избрали новым кандидатом на должность спикера Палаты представителей, не хватило 217 голосов, необходимых для избрания, поскольку несколько однопартийцев-республиканцев заявили, что не поддержат его кандидатуру.

"Я сообщил своим коллегам, что снимаю свою кандидатуру на должность спикера", - заявил он.

Республиканцы завершили встречу в четверг вечером, так и не придя к согласию относительно того, кто будет их кандидатом. Они встретятся снова в 16:00 по киевскому времени в пятницу.

Несколько республиканцев ранее заявили, что поддержат соперника Скализа Джима Джордана, проигравшего в среду во время внутрипартийного голосования.

Патрик Макгенри, назначенный временным спикером после устранения экс-спикера Кевина Маккарти, рассматривается как возможный запасной кандидат по крайней мере на короткий срок, когда можно будет принять бюджетные законопроекты и международную помощь.

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