Діяв «під прикриттям»: в Одесі затримали російського інформатора, який шпигував за ЗСУ

Одесит влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації, об’їжджав територію міста, намагаючись виявити ключові укріпрайони та інші місця базування ЗСУ.

Фото: СБУ

В Одесі викрили ще одного ворожого агента, який діяв за завданням головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), інформує Служба безпеки України.

Як повідомляється, що для маскування розвідувально-підривної діяльності чоловік влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Він об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ.

Також ворога цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.

За даними СБУ, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який ще у 2014 році за вказівкою спецслужб рф проводив активну діяльність у проросійських організаціях. Але тоді, після провалу кремлівського проєкту «російської весни» на Одещині, куратори перевели свого поплічника у «режим очікування».

Слідство встановило, що після 24 лютого 2022 року на фігуранта дистанційно вийшов резидент агентурної мережі гру з території рф та «активував» свого інформатора для збору розвідувальних відомостей в обласному центрі.

Для комунікації з окупантами одесит використовував заздалегідь відпрацьовані канали зв’язку через месенджери.

Під час обшуку у нього вилучено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами його листування з ворогом.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше ми писали, що в Одесі затримали агента рф, який прикидався рятувальником задля коригування ворожих ударів.

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