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В Одесі затримали російського агента, який прикидався рятувальником задля коригування ворожих ударів

13:23, 9 жовтня 2023
Під виглядом рятувальника він прибував на місця «прильотів» нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та «звітував» про це воєнній розвідці рф.
В Одесі затримали російського агента, який прикидався рятувальником задля коригування ворожих ударів
Фото: СБУ
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В Одесі викрили агента рф, який прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по місту. Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Зазначається, що агент головного управління генштабу зс рф (відомого як гру) коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону.

Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів.

Встановлено, що під виглядом рятувальника він прибував на місця «прильотів» нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та «звітував» про це воєнній розвідці рф.

Як повідомляється, одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.

Крім того, він намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS» та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого «ленінського комуністичного союзу молоді».

Також він був «зв’язковим» агента-спецназівця фсб, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.

У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі.

На початку повномасштабного вторгнення рф чоловік підписався на ворожий Телеграм-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ.

Згодом на нього вийшов адміністратор цього каналу, який «під прикриттям» перебуває в одній із країн Центральної Азії та передав його на «прямий» зв’язок з представником гру.

Після вербування одесит отримав подальші інструкції та приступив до виконання ворожих завдань.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

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