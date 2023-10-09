На Івано-Франківщині під час спуску з Говерли заблукали туристи: є загиблий

На Івано-Франківщині загинув турист, одного врятували.

У неділю, 8 жовтня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про два туристів, які під час спуску по зеленому маршруту з гори Говерла заблукали.

Як розповіли у ДСНС, через кілька годин одного з заблукалих туристів на Говерлі було знайдено – його супроводили до бази.

Трохи згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено 2-го туриста, без ознак життя. Рятувальники проводили реанімаційні заходи, але, нажаль, безуспішно. Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

А надвечір до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в місті Яремче у водоспад Пробій впала дитина. Прибувши до місця рятувальники спільно з місцевим жителем врятували хлопчика та здійснили його транспортування по схилу до карети швидкої медичної допомоги.

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