На війні загинув колишній співробітник Служби судовоі охорони у Хмельницькій області

Захищаючи Україну, загинув Андрій Юзьков.

Фото: Служба судової охорони у Хмельницькій області

На фронті, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув колишній співробітник Територіального управління Служби судовоі охорони у Хмельницькій області Андрій Юзьков. Про це повідомляє пресслужба ССО.

"Хмельниччина втратила ще одного гідного сина. Ще в одній домівці оселилося горе…

У нашій пам'яті ти назавжди залишишся щирим, життєрадісним і усміхненим Андрієм, який завжди прийде на допомогу.

Вічний спокій твої душі, Герою. Спочивай з миром.

Вічна і світла пам'ять тобі, наш Андрій Юзьков", - йдеться у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Андрія Юзькова.