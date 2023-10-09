На войне погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны в Хмельницкой области

Защищая Украину, погиб Андрей Юзьков.

Фото: Служба судебной охраны в Хмельницкой области

На фронте, защищая Украину от российских окупантов, погиб бывший сотрудник Территориального управления Службы судебной охраны в Хмельницкой области Андрей Юзьков. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

"Хмельниччина потеряла еще одного достойного сына. Еще в одном доме поселилось горе.

В нашей памяти ты навсегда останешься искренним, жизнерадостным и улыбающимся Андреем, который всегда придет на помощь.

Вечный покой твоей души, Герой. Отдыхай с миром.

Вечная и светлая память тебе, наш Андрей Юзьков", - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея Юзькова.