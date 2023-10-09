В какие сроки платить военный сбор в случае только начисления дохода без его выплаты: объяснение

Налоговики указали на срок уплаты ВЗ в бюджет, если доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается налогоплательщику.

Специалисты Главного управления Государственной налоговой службы в Черновицкой области разъяснили, в какие сроки платить военный сбор в случае только начисления дохода без его выплаты.

В соответствии с пп. 1.4 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ начисления, удержания и уплата (перечисления) военного сбора в бюджет осуществляются в порядке, установленном разд. IV «Налог на доходы физических лиц» НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ по ставке, определенной пп. 1.3 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ – 1,5 проц. от объекта налогообложения.

Согласно пп. 168.1.5 НКУ, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику, то налог, подлежащий удержанию из такого начисленного дохода, подлежит перечислению в бюджет налоговым агентом в сроки, установленные НКУ для месячного налогового периода.

Сроки уплаты налогового обязательства определены ст. 57 НКУ, пунктом 57.1 которой, в частности, установлено, что налоговый агент обязан уплатить сумму налогового обязательства (сумму начисленного (удержанного) налога), самостоятельно определенного им из дохода, выплачиваемого в пользу налогоплательщика – физического лица и за счет такой выплаты в сроки, предусмотренные НКУ.

Если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем уплаты налогового обязательства считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем.

Таким образом, если налоговый агент начисляет, но не выплачивает (не предоставляет) налогоплательщику доход, то военный сбор, подлежащий удержанию из такого начисленного дохода, подлежит перечислению в бюджет налоговым агентом в сроки, установленные НКУ для месячного налогового периода, т.е. 30 календарных дней, следующих за месяцем начисления дохода.

При этом если последний день срока уплаты (перечисления) военного сбора приходится на выходной или праздничный день, то предельный срок его уплаты (перечисления) переносится на операционный день, следующий за выходным или праздничным днем.

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