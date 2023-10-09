Укрпочта запустила сет-сюрприз: внутри оверсайз-худи и 9 рандомных марок военного времени

В 20% пакетов можно найти легендарную марку «Русский военный корабль, иди…!».

Источник фото: postmark.ukrposhta.ua

Укрпочта запустила в продажу 50 пронумерованных пакетов. В каждом оверсайз-худи и конверт с 9 эксклюзивными почтовыми марками.

«Сет-сюрприз для любителей филателистических загадок. Внутри прячется оверсайз-худи с принтом, который несет в себе почтовую ДНК и 9 рандомных марок военного времени. А как пакет окажется эксклюзивным, вам повезет встретить легендарную марку "Русский военный корабель, иди… !"», - говорится в сообщении Укрпочты.

Отмечается, что марку «Русский военный корабль, иди… !» можно найти у 20% конвертов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.