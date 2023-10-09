Авария на стройке: в Оболонском районе изменили движение общественного транспорта

В результате падения строительного крана повреждена контактная троллейбусная сеть.

В Киеве, в Оболонском районе, во время проведения реконструкционных работ на пересечении улиц Богатырской и Полярной кран потерял управление и перевернулся на территории строительной площадки, задев верхушкой контактную троллейбусную сеть, что привело к изменению движения общественного транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

По информации с места происшествия, аварию с гусеничным краном вызвали сильные порывы ветра. К сожалению, в результате аварии также повреждена и разорвана контактная троллейбусная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра.

С целью восстановления порядка и обеспечения безопасности горожан на время восстановительных работ были внесены изменения в движение общественного транспорта:

Троллейбусный маршрут №44 будет курсировать по маршруту троллейбусов №24;

Автобусные маршруты №41, 41-Д, 99 будут проложены через улицы Полярная, Богатырская, Льва Лукьяненко, и Зои Гайдай, а затем продолжают по обычному маршруту;

Движение троллейбусов №32 временно заблокировано для восстановления контактной троллейбусной сети.

Городские службы работают над восстановлением контактной троллейбусной сети и уборкой последствий аварии, чтобы предоставить жителям удобства и безопасность на дорогах.

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