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  1. В Украине

Мошенничество во время войны: НБУ раскрыл самые распространенные схемы

11:01, 9 октября 2023
11% украинцев отдали деньги мошенникам во время войны – НБУ.
Мошенничество во время войны: НБУ раскрыл самые распространенные схемы
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Мошенники неуклонно увеличивают свою активность во время полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас, согласно опросу, в котором приняли участие более 112,9 тысячи пользователей, 11% украинцев стали жертвами мошенников во время войны. Об этом известно из опроса, который Национальный банк Украины провел вместе с компанией «Опендатабот».

Преступники используют ситуацию и сложное положение граждан для реализации своих мошеннических схем. Они адаптируют их под современный контекст и обманывают людей, выглядя под банки или обещая финансовую помощь от государства, международных агентств или благотворительных организаций.

Опрос также указывает, что чаще всего мошенники целевым образом обманывают молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (14% опрошенных) и людей старше 65 лет (11,5%). Эти категории населения, как оказывается, являются наименее финансово осведомленными, что свидетельствует об общей проблеме финансовой грамотности в Украине.

По результатам исследования, проведенного Проектом USAID "Трансформация финансового сектора" совместно с Национальным банком, именно молодежь и пожилые люди оказались наименее финансово образованными.

Почти треть жертв мошенников потеряла около 500 гривен от их действий, тогда как еще четверть опрошенных понесли убытки более 5 000 гривен. Самым распространенным местом для мошенников оказалась покупка и продажа товаров в интернете (52,7%), за которой следует фишинговые атаки (18,6%). К другим популярным мошенническим схемам входит взлом аккаунтов в социальных сетях (12%) и выманивание информации с помощью телефонных звонков (10,2%). Поэтому важно быть осторожными и учитывать эти риски в онлайн-пространстве, особенно во время трудных времен.

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