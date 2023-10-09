Таможенники изъяли посылку направленную в США с редкими скульптурками и коллекцией документов XIX-ХХ веков

Эксперты считают, что в Музейном фонде трудно отыскать аналогичного рода документальный комплекс, по которому можно было бы проиллюстрировать одновременно события и явления истории Украины того периода.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Киевские таможенники изъяли ценную посылку, наполненную культурными и историческими ценностями, которая должна была отправиться в Соединенные Штаты Америки. Посылка содержала четыре фарфоровые скульптурки и девятнадцать документов и фотографий с признаками старины, – сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Согласно результатам экспертизы, четыре фарфоровые скульптурки оказались украинской советской скульптурной пластикой малых форм 50-70-х годов ХХ века. Они были изготовлены на ведущих фарфоровых производствах Украины, таких как Киевский экспериментальный керамико-художественный завод и Городницкий фарфоровый завод. В частности, три из этих скульптурок имеют историческую и культурную ценность.

Семь документов и фотографий, относятся к периоду 1891-1925 годов и принадлежат семье Сушковых, представляют актуальные общественно-политические процессы украинской истории. Дополнительно, было изъято двенадцать других документов и фотографий, имеющих историческую ценность и касающихся событий, связанных с территорией Украины, в частности, со времени становления советской государственности и индустриализации 1930-1940-х годов.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешительного документа у таможенников на эту посылку не было.

Сейчас культурные и исторические ценности были изъяты и переданы на проведение экспертизы в Национальный музей истории Украины для дальнейшего рассмотрения. Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины в отношении гражданина, который пытался вывезти эти ценности без соответствующих разрешительных документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.