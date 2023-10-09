Митники вилучили посилку направлену до США із рідкісними скульптурками та колекцією документів ХІХ-ХХ століть

Експерти вважають, що в Музейному фонді важко відшукати аналогічного роду документальний комплекс, за яким можна було б проілюструвати одночасно події та явища історії України того періоду.

Джерело фото: Державна митна служба України

Київські митники вилучили цінну посилку, наповнену культурними та історичними цінностями, яка мала відправитися до Сполучених Штатів Америки. Посилка містила чотири порцелянові скульптурки та дев'ятнадцять документів та фотографій з ознаками старовини, – повідомляє Державна митна служба України.

Згідно з результатами експертизи, чотири порцелянові скульптурки виявилися українською радянською скульптурною пластикою малих форм 50-70-х років ХХ століття. Вони були виготовлені на провідних порцелянових виробництвах України, таких як Київський експериментальний кераміко-художній завод та Городницький порцеляновий завод. Зокрема, три з цих скульптурок мають історичну та культурну цінність.

Сім документів та фотографій, відносяться до періоду 1891-1925 років та належать родині Сушкових, репрезентують актуальні суспільно-політичні процеси української історії. Додатково, було вилучено дванадцять інших документів та фотографій, що мають історичну цінність та стосуються подій, пов'язаних із територією України, зокрема, з часу становлення радянської державності та індустріалізації 1930-1940-х років.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозвільного документу в митників на цю посилку не було.

Зараз культурні та історичні цінності були вилучені і передані на проведення експертизи в Національний музей історії України для подальшого розгляду. Митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України стосовно громадянина, який намагався вивезти ці цінності без відповідних дозвільних документів.

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