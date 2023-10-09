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  1. В Україні

Шахрайство під час війни: НБУ розкрив найпоширеніші схеми

11:01, 9 жовтня 2023
11% українців віддали гроші шахраям під час війни – НБУ.
Шахрайство під час війни: НБУ розкрив найпоширеніші схеми
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Шахраї неухильно збільшують свою активність під час повномасштабного вторгнення в Україні. Наразі, згідно з опитуванням, в якому взяли участь понад 112,9 тисячі користувачів, 11% українців стали жертвами шахраїв під час війни. Про це відомо з опитування, яке Національний банк України провів разом з компанією «Опендатабот».

Злочинці використовують ситуацію та складне становище громадян для реалізації своїх шахрайських схем. Вони адаптують їх під сучасний контекст і ошукують людей, виглядаючи під банки або обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних агентств чи благодійних організацій.

Опитування також вказує, що найчастіше шахраї цільово ошукують молодь у віці від 18 до 24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%). Ці категорії населення, як виявляється, є найменш фінансово обізнаними, що свідчить про загальну проблему фінансової грамотності в Україні.

За результатами дослідження, проведеного Проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору» спільно з Національним банком, саме молодь і люди похилого віку виявилися найменш фінансово освіченими.

Майже третина жертв шахраїв втратила близько 500 гривень від їхніх дій, тоді як ще чверть опитаних зазнали збитків понад 5 000 гривень. Найпоширенішим місцем для шахраїв виявилася купівля та продаж товарів в інтернеті (52,7%), за якою слідує фішингові атаки (18,6%). До інших популярних шахрайських схем входить злам аккаунтів в соціальних мережах (12%) та виманювання інформації за допомогою телефонних дзвінків (10,2%). Тому важливо бути обережними та враховувати ці ризики в онлайн-просторі, особливо під час важких часів.

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