Аварія на будівництві: в Оболонському районі змінили рух громадського транспорту

В результаті падіння будівельного крану пошкоджено контактну тролейбусну мережу.

У Києві, в Оболонському районі, під час проведення реконструкційних робіт на перетині вулиць Богатирської та Полярної кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу, що призвела до зміни руху громадського транспорту. Про це повідомили в КМДА.

За інформацією з місця події, аварію з гусеничним краном спричинили сильні пориви вітру. На жаль, в результаті аварії також пошкоджено та розірвано контактну тролейбусну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра.

З метою відновлення порядку та забезпечення безпеки містян на час відновлювальних робіт було внесено зміни у рух громадського транспорту:

Тролейбусний маршрут №44 буде курсувати за маршрутом тролейбусів №24;

Автобусні маршрути №41, 41-Д, 99 будуть прокладені через вулиці Полярна, Богатирська, Левка Лук'яненка, та Зої Гайдай, а потім продовжують за звичайним маршрутом;

Рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано для відновлення контактної тролейбусної мережі.

Міські служби працюють над відновленням контактної тролейбусної мережі та прибиранням наслідків аварії, щоб надати мешканцям зручності та безпеку на дорогах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.