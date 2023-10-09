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  1. В Україні

Аварія на будівництві: в Оболонському районі змінили рух громадського транспорту

10:23, 9 жовтня 2023
В результаті падіння будівельного крану пошкоджено контактну тролейбусну мережу.
Аварія на будівництві: в Оболонському районі змінили рух громадського транспорту
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У Києві, в Оболонському районі, під час проведення реконструкційних робіт на перетині вулиць Богатирської та Полярної кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу, що призвела до зміни руху громадського транспорту. Про це повідомили в КМДА.

За інформацією з місця події, аварію з гусеничним краном спричинили сильні пориви вітру. На жаль, в результаті аварії також пошкоджено та розірвано контактну тролейбусну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра.

З метою відновлення порядку та забезпечення безпеки містян на час відновлювальних робіт було внесено зміни у рух громадського транспорту:

  • Тролейбусний маршрут №44 буде курсувати за маршрутом тролейбусів №24;
  • Автобусні маршрути №41, 41-Д, 99 будуть прокладені через вулиці Полярна, Богатирська, Левка Лук'яненка, та Зої Гайдай, а потім продовжують за звичайним маршрутом;
  • Рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано для відновлення контактної тролейбусної мережі.

Міські служби працюють над відновленням контактної тролейбусної мережі та прибиранням наслідків аварії, щоб надати мешканцям зручності та безпеку на дорогах.

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