Укрпошта запустила сет-сюрприз: всередині оверсайз-худі та 9 рандомних марок воєнного часу

У 20% пакунків можна знайти легендарну марку «Русскій воєнний корабль, іді… !».

Джерело фото: postmark.ukrposhta.ua

Укрпошта запустила у продаж 50 пронумерованих пакунків. У кожному — оверсайз-худі та конверт з 9 ексклюзивними поштовими марками.

«Сет-сюрприз для шанувальників філателістичних загадок. Всередині ховається оверсайз-худі з принтом, який несе в собі поштове ДНК і 9 рандомних марок воєнного часу. А як пакет виявиться ексклюзивним, вам поталанить натрапити на легендарну марку "Русскій воєнний корабль, іді… !"», - сказано у повідомленні Укрпошти.

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, марку «Русскій воєнний корабль, іді… !» можна знайти у 20% конвертів.

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