Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Верховний Суд назвав ознаки суб’єкта владних повноважень як відповідача в адміністративному спорі

Верховний Суд уточнив підходи до ознак суб’єкта владних повноважень як учасника (відповідача) публічно-правового спору.

Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

  1. В Україні

У які терміни сплачувати військовий збір у разі тільки нарахування доходу без його виплати: пояснення

15:15, 9 жовтня 2023
Податківці вказали на термін сплати ВЗ до бюджету, якщо дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується платнику податку.
У які терміни сплачувати військовий збір у разі тільки нарахування доходу без його виплати: пояснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Фахівці Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області роз’яснили, в які терміни сплачувати військовий збір у разі тільки нарахування доходу без його виплати.

Відповідно до пп. 1.4 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розд. IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ – 1,5 відс. від об’єкта оподаткування.

Згідно з пп. 168.1.5 ПКУ, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду.

Строки сплати податкового зобов’язання визначено ст. 57 ПКУ, пунктом 57.1 якої, зокрема, встановлено, що податковий агент зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку – фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені ПКУ.

Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.

Таким чином, якщо податковий агент нараховує, але не виплачує (не надає) платнику податку дохід, то військовий збір, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду, тобто не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

При цьому у разі якщо останній день строку сплати (перерахування) військового збору припадає на вихідний або святковий день, то граничний строк його сплати (перерахування) переноситься на операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області