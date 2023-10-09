На Ивано-Франковщине во время спуска с Говерлы заблудились туристы: есть погибший

На Ивано-Франковщине погиб турист, одного спасли.

В воскресенье, 8 октября, в Службу спасения поступило сообщение о двух туристах, которые во время спуска по зеленому маршруту с горы Говерла заблудились.

Как рассказали в ГСЧС, через несколько часов одного из заблудившихся туристов на Говерле было найдено – его сопроводили на базу.

Чуть позже между Говерловским водопадом и синим маршрутом было найдено 2-го туриста, без признаков жизни. Спасатели проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, безуспешно. Тело погибшего транспортировали к подножию горы и передали полицейским.

А к вечеру в Службу спасения поступило сообщение, что в городе Яремче в водопад Пробой упал ребенок. Прибывшие к месту спасатели совместно с местным жителем спасли мальчика и осуществили его транспортировку по склону к карете скорой медицинской помощи.

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