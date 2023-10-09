В Одессе задержали российского агента, который притворялся спасателем для корректировки вражеских ударов

Под видом спасателя он прибывал на места «прилетов» якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и отчитывался об этом военной разведке рф.

Фото: СБУ

В Одессе разоблачили агента рф, который притворялся спасателем, чтобы корректировать вражеские удары по городу. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что агент главного управления генштаба вс рф (известного как гру) корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации Сил обороны на территории региона.

Для маскировки преступной деятельности злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров.

Установлено, что под видом спасателя он прибывал на места «прилетов» якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и отчитывался об этом военной разведке рф.

Как сообщается, полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.

Кроме того, он пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны ВСУ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого «ленинского коммунистического союза молодежи».

Также он был «связным» агента-спецназовца фсб, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях массовых беспорядков в областном центре.

В начале полномасштабного вторжения рф мужчина подписался на вражеский Телеграм-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск.

Затем на него вышел администратор этого канала, который «под прикрытием» находится в одной из стран Центральной Азии и передал его на «прямую» связь с представителем гру.

После вербовки одессит получил дальнейшие инструкции и приступил к выполнению враждебных задач.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.