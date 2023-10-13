На Київщині сталася масштабна пожежа на складах: фото та відео

Площа загоряння склала близько тисячі квадратних метрів.

У ніч на 13 жовтня у місті Українка Київської області сталася пожежа на виробничо-складському приміщенні. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

«О 01:30 вогнеборці зупинили поширення вогню, ще за годину ліквідували пожежу», - йдеться у заяві рятувальників.

Внаслідок ліквідації полум'я було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.

У ДСНС зазначили, що причина пожежі наразі встановлюється.

Раніше мисали, що на Закарпатті сталася пожежа на території одного з санаторіїв.

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