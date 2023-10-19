Следователя и прокурора на Запорожье подозревают в фальсификации материалов уголовного производства

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также отстранении от должностей.

При процессуальном руководстве прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении исполняющему обязанности руководителя одной из окружных прокуратур Запорожской области и следователю полиции.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и добавили, что им инкриминировано привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, служебный подлог и несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

По данным следствия, пишут в Офисе Генпрокурора, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, в ходе досудебного расследования в отношении лица в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия решили содействовать ему во избежании уголовной ответственности за совершенные действия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

«Для этого следователь подыскал мужчину, на которого они с прокурором решили переложить ответственность за совершенное другим лицом хулиганство. При этом следователь искусственно создал доказательства его обвинения, составил и подписал заведомо ложные процессуальные документы, в которых указал этого мужчину. Также он изменил соответствующие сведения в Едином реестре досудебных расследований. А прокурор, зная о непричастности этого лица к совершенному уголовному правонарушению, согласовал и утвердил заведомо ложные документы. В дальнейшем прокурор направил обвинительный акт относительно заведомо невиновного лица в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении ОГП.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также отстранении от должностей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР.

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