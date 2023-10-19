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Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий уже подключили к теплу

11:02, 19 октября 2023
На данный момент в столице отопление включили для более 5000 зданий.
Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий уже подключили к теплу
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В Киеве к теплу уже подключили около 5,2 тысячи зданий - жилого фонда и социальной сферы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В частности, с теплоснабжением 199 учебных заведений, 324 детских сада, 126 медучреждений (в том числе 11 роддомов и 59 стационаров), 85 админзданий и заведений социально-бытового направления.

Что касается домов киевлян - с отоплением сейчас 4,5 тысячи жилых домов», - сообщил он.

Также Кличко добавил, что учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

Напомним, в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона.

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