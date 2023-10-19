Опалювальний сезон у Києві: скільки будівель вже підключили до тепла

Наразі у столиці опалення включили для понад 5000 будівель.

У Києві до тепла вже підключили загалом близько 5,2 тисячі будівель - житлового фонду та соціальної сфери. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Зокрема, з теплопостачанням 199 учбових закладів, 324 дитячих садочки, 126 медзакладів (у тому числі 11 пологових будинків та 59 стаціонарів), 85 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.

Що стосується осель киян - з опаленням наразі 4,5 тисяч житлових будинків», - повідомив він.

Також Кличко додав, що установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їх керівників. Також за індивідуальними заявками управителів розпочинають подачу тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.

Нагадаємо, в двох областях України анонсували старт опалювального сезону.

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