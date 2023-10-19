Слідчого та прокурора на Запоріжжі підозрюють у фальсифікації матеріалів кримінального провадження

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, а також відсторонення від посад.

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру виконувачу обов’язків керівника однієї з окружних прокуратур Запорізької області та слідчому поліції.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора та додали, що їм інкриміновано притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, службове підроблення та несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, пишуть у Офісі Генпрокурора, підозрювані, діючи за попередньою змовою, під час досудового розслідування стосовно особи у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, вирішили сприяти йому в уникненні кримінальної відповідальності за вчинені дії (ч. 4 ст. 296 КК України).

«Для цього слідчий підшукав чоловіка, на якого вони з прокурором вирішили перекласти відповідальність за вчинене іншою особою хуліганство. При цьому, слідчий штучно створив докази його обвинувачення, склав та підписав завідомо неправдиві процесуальні документи, в яких зазначив цього чоловіка. Також він змінив відповідні відомості в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. А прокурор, знаючи про непричетність цієї особи до вчиненого кримінального правопорушення, погодив та затвердив завідомо неправдиві документи. В подальшому прокурор скерував обвинувальний акт щодо завідомо невинної особи до суду для розгляду по суті», - сказано у повідомленні ОГП.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, а також відсторонення від посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР.

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