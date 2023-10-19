3,5 млн убытков на ремонте детского лагеря «Смена»: третий фигурант получил подозрение

Гражданина Беларуси – бенефициар частного предприятия подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах при ремонте в детском лагере «Смена».

Фото: Киевская городская прокуратура

Подольская окружная прокуратура подозревает бенефициара частного предприятия в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах при ремонте в детском лагере «Смена». Как оказалось, он гражданин Беларуси. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следователи установили, что между детским учреждением оздоровления и отдыха «Смена», которое подчиняется Департаменту культуры, молодежи и спорта КГГА, и частным предприятием были заключены договоры о капитальном ремонте корпусов за бюджетные средства.



Как установили прокуроры, подозреваемый, являясь бенефициарным владельцем указанной подрядной фирмы, получил этот заказ через подконтрольного ему директора детского лагеря и в дальнейшем организовал подписание актов выполненных работ, в которые были внесены недостоверные сведения о стоимости материалов и расходов.



Согласно выводу экспертов, необоснованное завышение стоимости указанных работ и материалов составляет более 3,5 млн грн.



Ранее в указанном производстве прокуратура сообщила о подозрении директору детского учреждения и руководителю подрядной организации.



Досудебное расследование продолжается.

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