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Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

Известная правовед из Львова неожиданно отказалась от должности судьи местного суда

Ольга Денькович отказалась от должности судьи, хотя ожидала ее больше десяти лет, но подала документы на конкурс в апелляционные суды.

Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Соответствующие документы Совет правосудия планирует утвердить 30 января.

  1. В Украине

«Нашли» наркотики и держали в подвале: в Киеве правоохранители требовали у иностранца $10 тысяч

16:58, 29 января 2024
Они держали в подвале иностранца и украинца и требовали 10,4 тысячи долларов, угрожая уголовной ответственностью за якобы найденные у них наркотики.
«Нашли» наркотики и держали в подвале: в Киеве правоохранители требовали у иностранца $10 тысяч
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В Киеве правоохранители незаконно удерживали иностранца и требовали у него 10 000 долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководителя подразделения одного из правоохранительных органов Киева и двух его подчиненных, которые в марте 2022 года незаконно лишили свободы гражданина Швейцарской Конфедерации и гражданина Украины.

Они незаконно задержали мужчин и поместили в комнату для задержанных правоохранительного органа без надлежащего документального оформления. Они также якобы нашли у них наркотики, но документально это тоже не было оформлено.

Пострадавших держали в подвале в течение 6 дней. Полицейские потребовали у них $10 400 за не привлечение к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками.

Они дали иностранцу телефон, чтобы он позвонил родным и попросил у них деньги. Во время одного из таких звонков иностранец позвонил своему товарищу, который является сотрудником полиции Швейцарии. Тот смог связаться с украинскими правоохранительными органами, уволившими иностранца.

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