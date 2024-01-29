«Нашли» наркотики и держали в подвале: в Киеве правоохранители требовали у иностранца $10 тысяч

Они держали в подвале иностранца и украинца и требовали 10,4 тысячи долларов, угрожая уголовной ответственностью за якобы найденные у них наркотики.

В Киеве правоохранители незаконно удерживали иностранца и требовали у него 10 000 долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководителя подразделения одного из правоохранительных органов Киева и двух его подчиненных, которые в марте 2022 года незаконно лишили свободы гражданина Швейцарской Конфедерации и гражданина Украины.

Они незаконно задержали мужчин и поместили в комнату для задержанных правоохранительного органа без надлежащего документального оформления. Они также якобы нашли у них наркотики, но документально это тоже не было оформлено.

Пострадавших держали в подвале в течение 6 дней. Полицейские потребовали у них $10 400 за не привлечение к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками.

Они дали иностранцу телефон, чтобы он позвонил родным и попросил у них деньги. Во время одного из таких звонков иностранец позвонил своему товарищу, который является сотрудником полиции Швейцарии. Тот смог связаться с украинскими правоохранительными органами, уволившими иностранца.

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