«Знайшли» наркотики та тримали у підвалі: у Києві правоохоронці вимагали у іноземця $10 тисяч

Вони тримали у підвалі іноземця та українця та вимагали 10,4 тисяч доларів, погрожуючи кримінальною відповідальністю за нібито знайдені у них наркотики.

Фото: ДБР

У Києві правоохоронці незаконно утримували іноземця та вимагали у нього 10 тисяч доларів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника підрозділу одного з правоохоронних органів Києва та двох його підлеглих, які у березні 2022 року незаконно позбавили волі громадянина Швейцарської Конфедерації та громадянина України.



Вони незаконно затримали чоловіків та помістили їх у кімнату для затриманих правоохоронного органу без належного документального оформлення. Вони також нібито знайшли у них наркотики, але документально це також не було оформлено.



Постраждалі утримувалися в підвалі протягом 6 днів. Поліцейські вимагали у них $10 400 за не притягнення до кримінальної відповідальності за незаконні дії з наркотиками.



Вони дали іноземцю телефон аби він зателефонував до рідних та попросив у них гроші. Під час одного з таких дзвінків іноземець зателефонував до свого товариша, який є працівником поліції Швейцарії. Той зміг зв’язатися з українськими правоохоронними органами, які звільнили іноземця.

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