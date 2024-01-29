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  1. В Україні

«Знайшли» наркотики та тримали у підвалі: у Києві правоохоронці вимагали у іноземця $10 тисяч

16:58, 29 січня 2024
Вони тримали у підвалі іноземця та українця та вимагали 10,4 тисяч доларів, погрожуючи кримінальною відповідальністю за нібито знайдені у них наркотики.
«Знайшли» наркотики та тримали у підвалі: у Києві правоохоронці вимагали у іноземця $10 тисяч
Фото: ДБР
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У Києві правоохоронці незаконно утримували іноземця та вимагали у нього 10 тисяч доларів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника підрозділу одного з правоохоронних органів Києва та двох його підлеглих, які у березні 2022 року незаконно позбавили волі громадянина Швейцарської Конфедерації та громадянина України.

Вони незаконно затримали чоловіків та помістили їх у кімнату для затриманих правоохоронного органу без належного документального оформлення. Вони також нібито знайшли у них наркотики, але документально це також не було оформлено.

Постраждалі утримувалися в підвалі протягом 6 днів. Поліцейські вимагали у них $10 400 за не притягнення до кримінальної відповідальності за незаконні дії з наркотиками.

Вони дали іноземцю телефон аби він зателефонував до рідних та попросив у них гроші. Під час одного з таких дзвінків іноземець зателефонував до свого товариша, який є працівником поліції Швейцарії. Той зміг зв’язатися з українськими правоохоронними органами, які звільнили іноземця.

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