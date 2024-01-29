Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

Известная правовед из Львова неожиданно отказалась от должности судьи местного суда

Ольга Денькович отказалась от должности судьи, хотя ожидала ее больше десяти лет, но подала документы на конкурс в апелляционные суды.

Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Соответствующие документы Совет правосудия планирует утвердить 30 января.

  1. В Украине

Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи в 2022 году уменьшился в три раза

16:39, 29 января 2024
Согласно декларации за 2021 год, доходы семьи Президента составили 10,8 млн грн, а в 2022 году – 3,6 млн грн.
Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи в 2022 году уменьшился в три раза
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы.

Согласно декларации за 2021 год, доходы Владимира Зеленского и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс. 507 грн., в том числе доход от продажи ОВГЗ – 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Доходы семьи Президента в 2021 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составляла 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Доход семьи Володомира Зеленского в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу 2021 года также уменьшился.

Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался задолго до избрания его на должность Президента Украины.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тыс. 683 грн.

Доходы семьи Президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии рф.

Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип'юк
    Галина Пилип'юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду