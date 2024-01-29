Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи в 2022 году уменьшился в три раза

Согласно декларации за 2021 год, доходы семьи Президента составили 10,8 млн грн, а в 2022 году – 3,6 млн грн.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы.

Согласно декларации за 2021 год, доходы Владимира Зеленского и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс. 507 грн., в том числе доход от продажи ОВГЗ – 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Доходы семьи Президента в 2021 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составляла 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Доход семьи Володомира Зеленского в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу 2021 года также уменьшился.

Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался задолго до избрания его на должность Президента Украины.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тыс. 683 грн.

Доходы семьи Президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии рф.

Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.

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