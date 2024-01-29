6000 евро за инструкции «виртуального» переправщика: трех мужчин задержали в нескольких сотнях метров от румынской границы

Трое мужчин зря воспользовались услугами «виртуального» переправщика и наткнулись на патруль пограничников.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Трое человек, которые пытались нелегально попасть в Румынию, используя услуги «виртуального» переправщика, были задержаны на границе. Мужчины заплатили организатору примерно €6000 за услуги, но их попытке помешали пограничники всего лишь за несколько сотен метров до места назначения. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Задержанные получили от «виртуального» организатора инструкции через мобильную связь относительно времени и маршрута, но это не помогло им в намеченной цели. На нарушителей составлены административные протоколы, а организатора ищут уполномоченные органы.

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