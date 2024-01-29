6000 євро за інструкції «віртуального» переправника: трьох чоловіків затримали за кілька сотень метрів від румунського кордону

Троє чоловіків даремно скористалися послугами «віртуального» переправника та натрапили на патруль прикордонників.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Троє осіб, які намагалися нелегально потрапити до Румунії, використовуючи послуги «віртуального» переправника, були затримані на кордоні. Чоловіки заплатили організатору приблизно €6000 за послуги, але їх спробі завадили прикордонники всього лише за кілька сотень метрів до місця призначення. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Затримані отримали від «віртуального» організатора інструкції через мобільний зв'язок щодо часу та маршруту, але це не допомогло їм у наміченій меті. На порушників складені адміністративні протоколи, а організатора шукають уповноважені органи.

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