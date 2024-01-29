До Києва приїхала група генеральних інспекторів зі США, – проведуть зустрічі з Кабміном

До Києва прибули генеральні інспектори від Міноборони США, Держдепартаменту та USAID.

Джерело фото: twitter.com/USAmbKyiv

В Україну приїхали три генеральних інспектори від Міністерства оборони США, Держдепартаменту та USAID. Про це повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк.

За словами Брінк, інспектори мають провести зустрічі з Кабінетом Міністрів України.

«Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США», - написала посол.

Також на початку січня з візитом до Києва приїхала спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Нагадаємо, спецпредставник США заявляла, що відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.